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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sunstone Hotel Investors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sunstone Hotel Investors gibt am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,033 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sunstone Hotel Investors -0,020 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 222,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sunstone Hotel Investors einen Umsatz von 229,3 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,270 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 987,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 960,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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