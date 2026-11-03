Ausblick: Sunrun stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sunrun wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,201 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 757,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 724,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,71 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,12 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net