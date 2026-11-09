Ausblick: Sunrise Realty Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sunrise Realty Trust wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,293 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sunrise Realty Trust ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 9,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,930 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 26,4 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net