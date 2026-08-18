Ausblick: Sunrise Communications stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sunrise Communications veröffentlicht am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,366 CHF je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,700 CHF je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,42 Prozent auf 721,2 Millionen CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 731,6 Millionen CHF in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,053 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,600 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2,96 Milliarden CHF aus, nachdem im Vorjahr 2,98 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch