Sundrug Aktie 258816 / JP3336600006
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sundrug zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sundrug äussert sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 69,47 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 67,92 JPY erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 216,38 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 289,57 JPY im Vergleich zu 268,36 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 899,40 Milliarden JPY, gegenüber 842,51 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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