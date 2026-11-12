|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sundrug zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sundrug wird am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Sundrug für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 62,56 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 62,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sundrug in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 219,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 210,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 280,77 JPY, gegenüber 268,36 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 891,82 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 842,51 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sundrug Co Ltd
|
12.11.26
|Ausblick: Sundrug zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: Sundrug stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: Sundrug zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Sundrug veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Sundrug veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sundrug Co Ltd
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.