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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Suncrete A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suncrete A wird am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten schätzen, dass Suncrete A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,054 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 145,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,560 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 442,3 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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