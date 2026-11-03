Ausblick: Suncor Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suncor Energy wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,54 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 164,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Suncor Energy 1,34 CAD je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent auf 16,88 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,55 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,47 CAD je Aktie, gegenüber 4,85 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 67,29 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 48,91 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net