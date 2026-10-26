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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: SunCoke Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SunCoke Energy wird am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass SunCoke Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SunCoke Energy in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 456,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 487,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 USD, gegenüber -0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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