Sun Television Aktie 3046467 / INE424H01027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sun Television präsentiert Quartalsergebnisse
Sun Television wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 11,98 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,43 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,16 Milliarden INR gegenüber 12,90 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 43,26 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,90 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 44,24 Milliarden INR, gegenüber 43,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sun Television
|
07:01
|Ausblick: Sun Television präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Sun Television stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Sun Television
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.