Ausblick: Sun Television präsentiert Quartalsergebnisse

Sun Television wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 11,98 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,43 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,16 Milliarden INR gegenüber 12,90 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 43,26 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,90 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 44,24 Milliarden INR, gegenüber 43,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch