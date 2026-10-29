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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sun Television legt Quartalsergebnis vor
Sun Television gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen, dass Sun Television für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,98 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,00 INR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,95 Milliarden INR – ein Minus von 31,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sun Television 13,00 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 41,56 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 36,56 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 45,18 Milliarden INR, gegenüber 43,35 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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