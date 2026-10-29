Ausblick: Sun Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sun Pharmaceutical lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 12,94 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,46 Prozent verringert. Damals waren 13,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 158,25 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,78 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 31 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 53,80 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 47,80 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich auf 648,40 Milliarden INR, gegenüber 582,63 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net