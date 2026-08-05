Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Realty Development gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sumitomo Realty Development stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 93,35 JPY gegenüber 78,95 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,74 Prozent auf 285,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 293,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 248,56 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 228,42 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.072,96 Milliarden JPY, gegenüber 1.057,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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