Ausblick: Sumitomo Mitsui Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sumitomo Mitsui Trust wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten schätzen, dass Sumitomo Mitsui Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,46 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 28,61 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Sumitomo Mitsui Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 216,26 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 68,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 681,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 148,18 JPY, gegenüber 112,95 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1.013,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.908,57 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net