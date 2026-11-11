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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Mitsui Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sumitomo Mitsui Trust wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten schätzen, dass Sumitomo Mitsui Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,46 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 28,61 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Sumitomo Mitsui Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 216,26 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 68,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 681,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 148,18 JPY, gegenüber 112,95 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1.013,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.908,57 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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