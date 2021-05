Ausblick: Sumitomo Mitsui Financial Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sumitomo Mitsui Financial Group öffnet am 14.05.2021 die Bücher zum am 31.03.2021 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,158 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,126 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,32 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,661 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,953 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 27,00 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 49,47 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch