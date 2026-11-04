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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Forestry legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sumitomo Forestry wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 26,30 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,61 Prozent verringert. Damals waren 33,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 37,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 559,13 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 768,35 Milliarden JPY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 99,28 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 174,13 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.939,63 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.267,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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