Ausblick: Sumitomo Forestry legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sumitomo Forestry wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 26,30 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,61 Prozent verringert. Damals waren 33,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 37,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 559,13 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 768,35 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 99,28 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 174,13 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.939,63 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.267,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net