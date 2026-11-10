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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: SUMCO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SUMCO gibt am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,383 JPY. Dies würde einen Gewinn von 88,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SUMCO -11,660 JPY je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SUMCO in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 116,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 99,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -35,239 JPY, gegenüber -33,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 446,80 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 409,67 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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