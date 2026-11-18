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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Subsea 7 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Subsea 7 wird am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Subsea 7 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,725 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 USD je Aktie gewesen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 1,98 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD, gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 7,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,11 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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