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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Subsea 7 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Subsea 7 gibt am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,721 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,84 NOK je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,99 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 18,57 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,67 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 14,43 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,75 Milliarden USD, gegenüber 73,58 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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