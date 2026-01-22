Ausblick: Stylam Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stylam Industries präsentiert am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 19,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stylam Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 17,55 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Stylam Industries 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,87 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stylam Industries 2,55 Milliarden INR umsetzen können.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 88,57 INR, gegenüber 71,46 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 11,81 Milliarden INR im Vergleich zu 10,25 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch