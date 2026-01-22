Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’157 -0.1%  SPI 18’206 0.0%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’561 -0.6%  Euro 0.9288 -0.1%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’829 -0.1%  Bitcoin 71’440 0.4%  Dollar 0.7946 -0.1%  Öl 65.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Richemont21048333Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Schlatter-Aktie: Weniger Umsatz und Aufträge, EBIT weiter positiv erwartet
Galenica-Aktie: Umsatz auf Rekordniveau - 4 Milliarden-Marke geknackt
Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Plus500 Depot
22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Stylam Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stylam Industries präsentiert am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 19,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stylam Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 17,55 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Stylam Industries 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,87 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stylam Industries 2,55 Milliarden INR umsetzen können.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 88,57 INR, gegenüber 71,46 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 11,81 Milliarden INR im Vergleich zu 10,25 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
21.01.26 SMI-Anleger drücken weiter auf Verkaufsknopf
21.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weiter abwärts
20.01.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
20.01.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’683.67 19.66 UFLBSU
Short 13’955.45 13.86 SJLB4U
Short 14’477.39 8.96 SY6B1U
SMI-Kurs: 13’156.81 21.01.2026 17:31:36
Long 12’613.33 19.95 SYWB0U
Long 12’306.54 13.72 S6EBMU
Long 11’797.58 8.99 S79B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag mit Verlusten
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
US-Börsen beenden Handel stark im Plus -- SMI schliesst stabil -- DAX schlussendlich tiefer -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochnachmittag stärker
BASF Aktie News: BASF reagiert am Mittwochmittag positiv

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:15 DAX-FLASH: Erleichterung nach Trumps Grönland-Wende
06:46 Prozess gegen Organisatoren der Tiananmen-Mahnwachen in Hongkong
06:34 ROUNDUP/Ukraine-Gespräche: Witkoff in Moskau - Selenskyj in Davos?
06:34 ROUNDUP: Pflege im Heim immer teurer - wie lange noch?
06:34 ROUNDUP/CO2-Preis bald europaweit: Was macht das mit den Heizkosten?
06:34 DAVOS/ROUNDUP/Nach Trumps Grönland-Wende: Merz hält Rede
06:15 DAVOS: Top-Manager fürchtet wirtschaftliche Kluft zu USA
06:14 USA nicht mehr in der WHO: weniger Geld, fehlende Expertise
06:14 Trumps 'Friedensrat': Wer dabei ist - und wer nicht
06:13 Türkei und Saudi-Arabien verkünden Teilnahme an Trumps 'Friedensrat'