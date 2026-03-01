Sturm Ruger Aktie 974365 / US8641591081
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Sturm Ruger stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sturm Ruger wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 131,2 Millionen USD – ein Minus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sturm Ruger 145,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,230 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 526,2 Millionen USD, gegenüber 535,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Sturm Ruger & Co IncShs
07:01
|Ausblick: Sturm Ruger stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
04.11.25
|Ausblick: Sturm Ruger präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Minus -- SMI letztlich über 14'000 Punkten -- DAX geht wenig bewegt ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt ging mit hohen Gewinnen ins Wochenende, wohingegen der deutsche Leitindex den Handelstag wenig bewegt beendet. Die US-Börsen notierten im Minus. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.