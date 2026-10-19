Stride Aktie 58406765 / US86333M1080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Stride informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Stride wird am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 USD. Das entspräche einer Verringerung von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,40 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Stride 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 612,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stride 620,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,42 USD, gegenüber 7,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stride Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Stride informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Stride legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Stride legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Stride Inc Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer erwartet -- DAX dürfte mit moderaten Verlusten starten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich eine etwas schwächere Eröffnung ab. Auch der deutsche Aktienmarkt steht vor einem tieferen Start. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.