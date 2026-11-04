|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Strawberry Fields REIT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Strawberry Fields REIT lädt am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,197 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,12 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Strawberry Fields REIT in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 40,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 39,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,737 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 161,5 Millionen USD, gegenüber 155,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Strawberry Fields REIT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Strawberry Fields REIT vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Strawberry Fields REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Strawberry Fields REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Strawberry Fields REIT gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Strawberry Fields REIT Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI setzt Rekordlauf fort -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.