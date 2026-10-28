|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Strattec Security präsentiert Quartalsergebnisse
Strattec Security wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,47 USD. Das entspräche einer Verringerung von 28,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,07 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,81 Prozent auf 146,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Strattec Security noch 152,4 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 557,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 579,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strattec Security CorpShs
|
07:01
|Ausblick: Strattec Security präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Strattec Security veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Strattec Security öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Strattec Security CorpShs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.