Ausblick: Strategic Education veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Strategic Education äussert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,95 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 69,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,15 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 326,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 320,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,21 USD aus. Im Vorjahr waren 5,41 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net