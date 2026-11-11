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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Stratasys veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Stratasys gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,023 USD aus. Im letzten Jahr hatte Stratasys einen Verlust von -0,650 USD je Aktie eingefahren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent auf 141,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 565,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 551,1 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stratasys Ltd
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11.11.26
|Ausblick: Stratasys veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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12.08.26
|Ausblick: Stratasys informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Stratasys Ltd
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher. Die Börsen in Asien fanden keine einheitliche Richtung.