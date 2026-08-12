Stratasys Aktie 20156046 / IL0011267213
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Stratasys informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Stratasys wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,008 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Stratasys ein EPS von -0,200 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 138,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,120 USD je Aktie, gegenüber -1,280 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 567,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 551,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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