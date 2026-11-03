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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Stove Kraft gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stove Kraft veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 8,25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,46 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 16,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,52 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,74 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,56 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 12,69 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,03 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,06 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stove Kraft Ltd Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Stove Kraft gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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02.08.26
|Ausblick: Stove Kraft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.05.26
|Ausblick: Stove Kraft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Stove Kraft Ltd Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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