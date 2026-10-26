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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Storytel (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Storytel (B) wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,93 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,70 SEK je Aktie erzielt worden waren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,14 Prozent auf 1,13 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,45 SEK aus. Im Vorjahr waren 6,26 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 4,39 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 4,02 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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