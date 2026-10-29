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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Stora Enso präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Stora Enso stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
14 Analysten schätzen, dass Stora Enso für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,122 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,66 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,67 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,582 USD im Vergleich zu 0,990 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 10,69 Milliarden USD, gegenüber 10,53 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Stora Enso OyjShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh-R-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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