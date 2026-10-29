Ausblick: Stora Enso präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stora Enso wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,22 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Stora Enso 2,79 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,44 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stora Enso einen Umsatz von 25,39 Milliarden SEK eingefahren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,76 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,75 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 106,05 Milliarden SEK, gegenüber 103,23 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net