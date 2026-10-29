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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Stora Enso Oy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Stora Enso Oy A wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,22 SEK. Dies würde einer Verringerung von 56,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stora Enso Oy A 2,79 SEK je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,13 Prozent auf 26,44 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,39 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,76 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,75 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 106,05 Milliarden SEK, gegenüber 103,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Stora Enso Oyjshs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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