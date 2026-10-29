Ausblick: Stora Enso gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Stora Enso gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,108 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Stora Enso noch 0,250 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,31 Prozent auf 2,36 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stora Enso noch 2,28 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 EUR, gegenüber 0,880 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 9,47 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,33 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net