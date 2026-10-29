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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Stora Enso gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Stora Enso gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,108 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Stora Enso noch 0,250 EUR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,31 Prozent auf 2,36 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stora Enso noch 2,28 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 EUR, gegenüber 0,880 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 9,47 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,33 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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