Ausblick: Stolt-Nielsen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stolt-Nielsen lässt sich am 01.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stolt-Nielsen die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,16 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 760,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 7,09 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 68,86 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,96 Milliarden USD, gegenüber 29,02 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch