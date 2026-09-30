Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 07:01:06
Ausblick: Stolt-Nielsen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Stolt-Nielsen lässt sich am 01.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stolt-Nielsen die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,16 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 760,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 7,09 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,88 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 68,86 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,96 Milliarden USD, gegenüber 29,02 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stolt-Nielsen Ltd
|
07:01
|Ausblick: Stolt-Nielsen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.09.26
|Erste Schätzungen: Stolt-Nielsen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Ausblick: Stolt-Nielsen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.06.26
|Erste Schätzungen: Stolt-Nielsen präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.04.26
|Ausblick: Stolt-Nielsen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Stolt-Nielsen Ltd
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich wenig verändert - 14'000-Punkte-Marke im Blick -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht verteidigen. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich negative Vorzeichen.