Stitch Fi a Aktie 39039101 / US8608971078
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22.09.2026 07:01:06
Ausblick: Stitch Fix A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Stitch Fix A wird sich am 23.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,056 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stitch Fix A noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 325,5 Millionen USD gegenüber 311,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,131 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,220 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,35 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,27 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
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