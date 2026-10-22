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Stillfront Group AB Registered Shs Aktie 59017394 / SE0015346135

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Stillfront Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Stillfront Group Registered äussert sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,632 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 474,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 SEK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 7,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,27 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -4,750 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,27 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,71 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’475.86 13.86 S5B72U
Short 16’057.91 8.93 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SRVNBU
Long 13’633.92 13.73 SFBNWU
Long 13’057.54 8.93 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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