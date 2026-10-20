Stifel Financial CorpShs Aktie 974010 / US8606301021
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Stifel Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Stifel Financial wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,44 USD. Dies würde einem Zuwachs von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stifel Financial 1,23 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stifel Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,91 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,98 Milliarden USD, gegenüber 6,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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