Sterlite Technologies Aktie 10929828 / INE089C01029
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sterlite Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sterlite Technologies wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 4,70 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sterlite Technologies 0,080 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Sterlite Technologies 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 22,37 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 116,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sterlite Technologies 10,34 Milliarden INR umsetzen können.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,01 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,15 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 91,26 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 47,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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