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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sterling Construction Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sterling Construction Company stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,20 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 108,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,97 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sterling Construction Company in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 689,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 20,02 USD, gegenüber 9,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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