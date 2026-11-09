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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Stereotaxis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stereotaxis veröffentlicht am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,053 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,29 Prozent erhöht. Damals waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 28,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,6 Millionen USD gegenüber 7,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,207 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 34,3 Millionen USD, gegenüber 32,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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