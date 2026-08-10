Stereotaxis Aktie 19027026 / US85916J4094
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Stereotaxis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stereotaxis präsentiert am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,11 Prozent auf 8,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,193 USD im Vergleich zu -0,250 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 39,4 Millionen USD, gegenüber 32,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stereotaxis Inc
|
07:01
|Ausblick: Stereotaxis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Stereotaxis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Stereotaxis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Stereotaxis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.03.26
|Ausblick: Stereotaxis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.02.26
|Erste Schätzungen: Stereotaxis gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Stereotaxis Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.