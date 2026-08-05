Ausblick: StepStone Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

StepStone Group A wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass StepStone Group A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,504 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,490 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 15,56 Prozent auf 309,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 366,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD, während im vorherigen Jahr noch -6,780 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,00 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch