Ausblick: Stellus Capital Investment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stellus Capital Investment wird sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,262 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Stellus Capital Investment noch 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Stellus Capital Investment in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 23,0 Millionen USD im Vergleich zu 29,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 91,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 103,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net