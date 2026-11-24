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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Stealthgas gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Stealthgas präsentiert in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Stealthgas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,360 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 42,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,5 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,69 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 168,2 Millionen USD, gegenüber 173,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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