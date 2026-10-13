State Street Aktie 627419 / US8574771031
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13.10.2026 07:01:06
Ausblick: State Street präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
State Street wird am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,68 USD je Aktie gegenüber 2,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll State Street nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 4,03 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,49 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,40 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,94 Milliarden USD, gegenüber 21,60 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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