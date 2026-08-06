Ausblick: State Bank of India präsentiert Quartalsergebnisse

State Bank of India lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass State Bank of India im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,37 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 23,76 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 64,71 Prozent auf 589,31 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.669,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 41 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 89,85 INR, gegenüber 91,16 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 37 Analysten auf durchschnittlich 2.691,90 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 7.164,71 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch