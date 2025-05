Ausblick: State Bank of India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

State Bank of India lädt am 03.05.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 19,94 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 23,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 586,82 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 64,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.649,14 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 43 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 78,48 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 75,17 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.206,88 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 5.897,07 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch