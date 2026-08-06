State Bank of India Aktie 530836 / US8565522039
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: State Bank of India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
State Bank of India präsentiert in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll State Bank of India in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 68,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 6,19 Milliarden USD im Vergleich zu 19,51 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 40 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,43 USD je Aktie, gegenüber 10,32 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 36 Analysten durchschnittlich bei 28,24 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 81,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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