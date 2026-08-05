Ausblick: Starwood Property Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Starwood Property Trust öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,400 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 521,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 475,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch