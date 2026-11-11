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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Starbreeze (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Starbreeze (B) lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,014 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 92,22 Prozent erhöht. Damals waren -0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 31,1 Millionen SEK gegenüber 58,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 46,76 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,077 SEK, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 116,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 221,0 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Starbreeze AB (B)
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11.11.26
|Ausblick: Starbreeze (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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28.10.26
|Erste Schätzungen: Starbreeze (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Starbreeze AB (B)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher. Die Börsen in Asien fanden keine einheitliche Richtung.